Derby di Casablanca, rigore in recupero: protesta formale contro l’arbitro “una vergogna”

Il Raja ha diffuso un comunicato durissimo: "L'arbitro Redouane Jiyedha presentato un'immagine brutta e vergognosa dell'arbitraggio marocchino. Questo non è appropriato per questo paese e per i risultati sportivi globali che ottiene. Questa immagine non solo ha danneggiato il Raja, ma ha anche danneggiato la reputazione del calcio nazionale. Per difendere i diritti della nostra squadra, abbiamo deciso di tenere una riunione urgente del consiglio di amministrazione e dei membri delle istituzioni in presenza degli ex presidenti del club. Si terrà una conferenza stampa alla presenza dei media nazionali e internazionali per informarli delle decisioni che i componenti del club prenderanno per porre fine all'ingiustizia nei confronti del Raja, l'ultima delle quali commessa dall'arbitro Redouane Jiyed ” .