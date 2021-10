Derby di Craiova, lo speaker allo stadio omette il nome dei giocatori rivali: solo il numero di maglia

Altro che purga...lo 0-2 targato Universitatea sta ancora stretto ai vincitori...

Redazione DDD

Nonostante avessero minacciato di boicottare la partita, alcuni ultras della FCU Craiova alla fine sono entrati nello stadio, sistemandosi in Tribuna 2. I due gruppi di ultras si sono scontrati verbalmente, ciascuno dei due club si sente il vero Craiova e non riconosce l'altro, sfidandosi entrambi in cori ironici o offensivi. Allo stadio sono continuate le tensioni: quando ha presentato le squadre titolari, lo speaker non ha detto il nome dei giocatori dell'Universitatea Craiova allenati da Laurențiu Reghecampf, ma solo i numeri sulla maglia.

Poi il CS Universitatea Craiova ha vinto il derby di orgoglio con la FCU Craiova 1948, punteggio 2-0. Le liti tra i tifosi sono state le uniche ad animare il derby. In campo c'era una sola squadra, quella di Reghecampf. Per qualche minuto, per lancio di fumogeni in campo, la partita è stata anche sospesa.

Dan Nistor, il "regista" della Craiova di Reghecampf, ha deciso il derby di Bănie con un gol e un passaggio decisivo. Tuttavia, ha avuto una partita facile, con una FCU che non contava affatto in fase offensiva. La battaglia del derby di Craiova è iniziata molto prima del match di oggi. Insomma, dall'estate. I club di Mititelu e Rotaru hanno misurato i loro "muscoli" nei ritiri, allenatori e basi di allenamento, così come nella caccia ai tifosi, trasposta in una vera e propria competizione, sotto l'egida di "chi vende più abbonamenti". Ma il tono si è inasprito negli ultimi giorni, con le biglietterie vandalizzate, ma anche con gli attacchi, molti sotto la cintura. E quello che è successo con la distribuzione dei biglietti, un circo senza precedenti, ha acceso ancora di più gli animi.