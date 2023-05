Derby di Rio, Rissa sfiorata la tra le dirigenze: “Siete delle…”

Fluminense-Flamengo, cartellino rosso per Felipe Melo a parte, si è conclusa senza emozioni e senza lampi. Reti bianche nell’atteso derby di Rio valevole per l’andata degli ottavi di finale di Copa do Brasil. A catturare l’attenzione però è stata la quasi rissa a fine gara tra le dirigenze. Nello specifico tra Diogo Lemos e il presidente del Fluminense Mario Bittencourt. Nella scena registrata da Superesportes-MG si percepisce l’atmosfera incandescente. Diogo Lemos in risposta ad un membro dello staff avversario avrebbe affermato come il Fluminense non sarebbe andato lì per giocare a calcio, una frase non digerita dal presidente che è intervenuto insultandolo.