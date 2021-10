Derby di Doha, vince sempre Xavi: sua la coppa del Qatar nel nuovo stadio mondiale

Prima gara disputata all' stadio Al Thumama, uno degli stadi appena costruiti per il Mondiale in Qatar

Redazione DDD

L'Al-Sadd allenato da Xavi ha battuto l'Al-Rayyan ai rigori e ha vinto la coppa nazionale del Qatar, chiamata anche Coppa dell'Emiro o se preferite Choripan de Oro.

Nella foto alcuni ragazzini del Qatar guardando la finale della Coppa dell'Emiro. Attenzione, perché tra loro potrebbe esserci il futuro proprietario dell'Aston Villa.