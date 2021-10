Derby di Guadalajara, il Chivas perde il derby in 9 e scatta l’insulto all’Atlas: “Figli della m….”

Alexis Vega, calciatore del Chivas di Guadalajara ha ricevuto una sanzione economica per aver insultato i rivali dell'Atlas dopo il derby perso 1-0, in un video che Raúl Gudiño ha caricato sui suoi social network

Redazione DDD

La partita del Clásico Tapatío (rivalità sportiva di Guadalajara, tra Chivas Guadalajara e Atlas, è considerato il derby più antico del calcio messicano poiché risale all'anno 1916) è finita tra accese polemiche e con la rabbia dei giocatori del Chivas che si sono sentiti colpiti dall'arbitraggio di Fernando Guerrero: due espulsioni e un rigore contro. La situazione non è finita sul campo, in quanto l'attaccante rojiblanco, Alexis Vega , ha lasciato un messaggio per i tifosi dell'Atlas dove li ha insultati, evento per il quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria. Al riguardo, la Commissione Disciplinare ha optato per la violazione degli articoli 8, 10 e 11 del Codice Etico della Federcalcio messicana (FMF) . L'importo non è stato reso noto dalla commissione, ma trattandosi di un attacco a un club affiliato, la cifra dovrebbe essere elevata. I suddetti articoli stabiliscono che ci deve essere rispetto da parte dei membri della Liga messicana.

Tutto è iniziato quando Raúl Gudiño, portiere del Chivas Guadalajara sconfitto, ha tenuto una diretta sul suo account Instagram ufficiale, un fan ha commentato il video e il portiere ha risposto "L'onore è stato salvato. Non potevamo fare nient'altro con due giocatori in meno e con un gol subito su rigore”, ha condannato il portiere. L'attaccante Alexis Vega era accanto al portiere e ha commentato "I figli della merda sono stati salvati", in fondo al video si sono sentite le risate dei compagni di squadra presenti. Non è la prima volta che Vega riceve una sanzione finanziaria. Inoltre, nel 2019, proprio in un derby fra Chivas e Atlas, Vega ha segnato con un tiro dalla lunga distanza. Nell'esultanza, il calciatore nato a Città del Messico ha abbassato i pantaloncini mostrando parte delle natiche.

Nel più recente derby di Guadalajara, nei novanta minuti di gioco, la squadra rossonera dell'Atlas ha battuto il Chivas per 1-0. Durante la partita, i Chivas hanno perso Hiram Mier al minuto 13 per un calcio su Julio Furch. L'arbitro è andato al VAR e ha estratto il cartellino rosso diretto per difensore centrale. Poco più tardi, al 22' del primo tempo, dopo cinque minuti di proteste, Aldo Rocha ha trasformato il rigore per l'Atlas in stile Panenka, situazione che ha infastidito i giocatori del Chivas e in quel frangente Chicote ha ricevuto il suo secondo giallo ed è stato espulso a sua volta, lasciando i suoi compagni di squadra in nove con più di 60 minuti da giocare. Dopo il derby, l'Atlas è al secondo posto assoluto con 22 punti, mentre il Chivas ha solo 14 punti ed è solo in undicesima posizione nel massimo campionato messicano.