Derby di Istanbul, il giallo del rinvio: Galatasaray a Smirne, il Besiktas “Noi vogliamo giocare”

Il derby, che si giocherà tra Galatasaray e Beşiktaş nella 29esima giornata di campionato, inizierà lunedì 14 marzo alle 20:00. Ma il Galatasaray non ha potuto fare ritorno a Istanbul dalla trasferta di Barcellona.

Il Galatasaray ha presentato domanda alla Federcalcio turca (TFF) per il rinvio del derby con il Beşiktaş, a causa delle condizioni meteo e del pericolo neve su Istanbul. Dal canto suo il Besiktas ha preso posizione: "La nostra squadra si sta attualmente allenando per la partita contro il Galatasaray al Vodafone Park. Non ci sono richieste o informazioni in merito al rinvio. Usciremo e giocheremo la nostra partita lunedì sera se non ci saranno condizioni meteorologiche avverse o condizioni meteorologiche che impediscano lo svolgimento della partita".

Negli ottavi di finale di Europa League, il Galatasaray ha incontrato giovedì sera il Barcellona e, dopo lo 0-0, non è potuto rientrare in città a causa delle abbondanti nevicate ad Istanbul e ha girato la rotta verso Smirne. Per questo la dirigenza del Galatasaray ha chiesto il rinvio della partita. Ahmet Nur Cebi, presidente del Besiktas, ha dichiarato in un comunicato che il derby si giocherà: "Galatasaray e TFF non hanno preso una decisione sul rinvio. La nostra posizione su questo tema è chiara. Non cambia a seconda di altre partite giocate in altre coppe o delle condizioni meteo. Se il pallone rimbalza regolarmente sul campo, la partita si gioca", ha detto.