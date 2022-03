Derby di Istanbul, il presidente del Besiktas perde e non ce la fa: via dallo stadio a metà tempo

Mentre il primo tempo della partita, il suo Beşiktaş ospite del Galatasaray nel derby, era già sotto 2-0, il presidente Ahmet Nur Çebi ha lasciato lo stadio.

Il Beşiktaş, ospite del Galatasaray nella 29esima giornata della Super League turca, ha chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-0. A quel punto il presidente dei bianconeri (il Besiktas ha iniziato la sfida con 10 punti in più in classifica rispetto al Galatasaray...) Ahmet Nur Çebi, che ha assistito al derby in tribuna da protocollo a fianco del presidente del Galatasaray Burak Elmas, ha lasciato lo stadio alla fine del tempo.