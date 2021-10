Derby di Istanbul, l’ira di Fatih Terim: “Il rigore non doveva tirarlo lui…!”

Il derby di Istanbul e il retroscena sul rigore fallito dal Galatasaray e che ha condannato i giallorossi alla sconfitta sul campo del Besiktas

Nella decima giornata della Super League turca, il Beşiktaş ha sconfitto nel derby il Galatasaray per 2-1. Il Galatasaray non ha potuto impedire i gol del 26enne canadese Cyle Larin nella partita in cui era passato in vantaggio con Cicaldau. Il rigore parato da Ersin Destanoğlu all'81' è stato il momento decisivo della partita.