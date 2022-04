Derby di Los Angeles, Chicharito fa chiarezza su Carlos Vela: “In campo non ci sono amici”

Il calciatore dei LA Galaxy ha parlato prima del derby della sua squadra contro il Los Angeles FC e ha elogiato il suo connazionale Carlos Vela. Tuttavia, l'attaccante ha chiarito: "Appena l'arbitro fischia l'inizio, in campo non ci saranno amici".

Il messicano Javier Chicharito Hernández ha elogiato il suo connazionale Carlos Vela, ma ha assicurato che, una volta iniziata nella notte italiana fra sabato e domenica la tanto attesa partita tra Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC, non ci saranno amici in campo: "E' sempre bello affrontare e competere con i migliori giocatori di tutti i campionati. Carlos è uno di loro e ovviamente gli voglio molto bene. Ma ehi, quando viene dato il calcio d'inizio, per me è uno sconosciuto, un giocatore del LAFC punto e basta", ha detto Chicharito in conferenza stampa.

"Faremo del nostro meglio per cercare di contrastarlo perché sappiamo che è un'arma sportivs molto potente per loro", ha aggiunto. Dopo essersi affrontati in passato nel calcio europeo, Chicharito e Vela puntano a incontrarsi per la prima volta in MLS questo sabato nel derby di Los Angeles tra Galaxy e LAFC. I Galaxy sono terzi nella Western Conference (nove punti) dietro Real Salt Lake (undici punti) e LAFC (13 punti), che è ancora in testa come squadra imbattuta in questa stagione. I due attaccanti messicani arrivano al derby El Trafico in un buon momento, visto che ciascuno ha segnato quattro gol nelle cinque partite giocate finora in questa nuova stagione della MLS. "La partita sarà molto bella e molto speciale. Speriamo che i Galaxy possano prendere tutti e tre i punti. Giochiamo in casa. Non sarà facile per noi, ma non sarà facile neanche per loro", ha detto Chicarito.