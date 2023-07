Derby di Los Angeles: Chiellini si scusa, ma Riqui Puig gli fa ancora gol…

Giorgio Chiellini, a nome del Los Angeles Football Club, aveva presentato il derby El Tráfico, nome con cui è noto il derby di Los Angeles tra queste 2 squadre della Major League Soccer, e si era scusato con Riqui Puig per averlo definito "pagliaccio" nell'ultimo derby, anche se ha incolpato l'ex giocatore del Barça per aver mancato di rispetto al suo club.

"Sarà una bellissima atmosfera. Spero che riusciremo a battere il record di tifosi per una partita in questo campionato. Sarebbe incredibile", aveva detto l'ex juventino, alludendo alla possibilità che, con 80.000 spettatori, venga superato il record del 2022 di Charlotte-Galaxy, che contava 74.749 presenti allo stadio. Poi alla fine ad essere stati più contenti sono stati i tifosi Galaxy: 2-1 per loro, con le reti di Tyler Boyd e Riqui Puig. Proprio lui...

Il veterano difensore della LAFC aveva colto alla vigilia, prima della sconfitta maturata sul campo, l'occasione per scusarsi pubblicamente con Puig per averlo definito un pagliaccio nella partita contro i Galaxy ultima scorsa, quando aveva insultato lo spagnolo nei tunnel dello stadio per aver festeggiato un gol togliendosi la maglia e mostrando il suo numero ai tifosi della LAFC in un'immagine molto simile a quella di Messi nel 2017 celebrando un epico 2-3 per il Barcellona sul campo del Real Madrid. Le scuse arrivano 40 giorni dopo, poiché l'incidente risale al 24 maggio.