Derby di Los Angeles, esultanza controversa di Riqui Puig: Chiellini urla “pagliaccio”!

I Galaxy hanno vinto il derby di LA contro il Los Angeles FC nella US Open Cup. Uno dei 2 gol che hanno regalato la vittoria ai Galaxy è arrivato da Riqui Puig. È stata una vera opera d'arte, ma l'esultanza a Chiellini non è piaciuta...

Con un gran gol di Riqui Puig, i LA Galaxy guidati dal Chicharito Hernández si sono qualificati per i quarti di finale della US Open Cup eliminando il Los Angeles FC (LAFC) 0-2 nel derby di Los Angeles, giocato dagli sconfitti senza Carlos Vela e con molte riserve fra gli undici iniziali. Tyler Boyd ha siglato l'altro gol per un Los Angeles Galaxy in cui Puig ha anche sbagliato un rigore.