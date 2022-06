Derby di mercato per un portiere: i Rangers lo invitano in finale, ma il Celtic fa sul serio…

Con McGregor che ora sta cercando di giocare per un'altra stagione, Seigrist potrebbe scoprire che il suo trasferimento a Glasgow è ora più probabile che sia non ai Rangers ma all'East End, con la maglia dei campioni di Scozia del Celtic. Il tecnico Ange Postecoglou è alla ricerca di un portiere di riserva esperto per competere con Joe Hart e Scott Bain, di quest'ultimo l'allenatore non si fida all'estremo. Seigrist si è comportato molto bene nel corso degli anni con la maglia del Dundee United. Ma ora la partita è aperta alla caccia dell'ex Vaduz e potrebbe essere che sarà lui il primo acquisto a salire sui gradini del Celtic Park.