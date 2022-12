Derby di mercato: Real Madrid e Barça restano in corsa per Andrey Santos

Sia il Real Madrid che il Barcellona stanno seguendo le orme di Andrey Santos, un giovane centrocampista brasiliano che sta già brillando con il Vasco da Gama. Anche diversi club della Premier League e il PSG sono in lizza...

Nonostante giochi in una squadra di Serie B, il Vasco da Gama, il centrocampista è già riuscito a farsi strada nell'agenda di squadre del livello di Real Madrid, Barcellona, ​​Paris Saint- Germain, Newcastle, Manchester City e Chelsea.

Ci sarebbe proprio il Chelsea in pole position. I Blues, consapevoli della concorrenza, hanno deciso di non attendere oltre e di stabilire i contatti pertinenti sia con la società Canarinha che con il calciatore e il suo entourage. Ovviamente l'ultima parola non è ancora stata scritta. Si prevede infatti che nei prossimi giorni ci sarà una reazione da parte del resto dei pretendenti al giovane giocatore.