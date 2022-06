Derby di mercato, Siviglia e Betis: incroci per quattro “scarti” del PSG…

Siviglia e Betis sono alla ricerca di rinforzi. Nel caso della squadra del Siviglia, Sergio Rico, Pablo Sarabia o Mauro Icardi sarebbero i prescelti di provenienza PSG. Nell'elenco del Betis apparirebbe invece Julian Draxler...

La missione del PSG in questo mercato di mercato è rendere la squadra ancora più competitiva per soddisfare Kylian Mbappé. Il rinnovo del crack francese è stato effettuato a condizione di realizzare una squadra su misura alla ricerca della tanto attesa Champions League. Ma per questo, si dovranno verificare anche diverse uscite. Cii sono molti calciatori che si trovano sulla rampa di uscita del club parigino. Alcuni hanno già lasciato la Francia quest'anno in prestito. Sono i casi di Sergio Rico e Pablo Sarabia. Il portiere è andato a Maiorca ed è riuscito a restare e l'attaccante si è distinto allo Sporting Lisbona.

Entrambi hanno un passato al Siviglia e, secondo Estadio Deportivo, è proprio la squadra biancorossa che vuole riaverli nelle loro fila. Come non bastasse, la succitata fonte ha avanzato che Mauro Icardi è entrato con forza nella wish list per la necessità di trovare un attaccante per gli uomini di Lopetegui. Non solo il Siviglia vuole pescare a Parigi, anche il Betis desidera ardentemente un altro scarto parigino. Si tratterebbe di Julian Draxler, che non è mai stato titolare indiscusso a Parigi per via della grande concorrenza nella rosa offensiva. Il suo contratto scade nel 2024 e sarebbe un grande rinforzo per Pellegrini.