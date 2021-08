Derby di Mosca, la dedica della Dinamo al bomber con il crociato rotto: “Abbiamo vinto per lui”

Il risvolto tecnico e umano reso noto al termine del derby giocato allo stadio "Lev Yashin"

L'allenatore della Dinamo Mosca, il 42enne ex centrocampista ed ex allenatore del Mainz Sandro Schwartz, ha parlato al termine del derby vinto 2-1 contro il CSKA Mosca: "Makarov è entrato in partita molto bene. È stato solo venerdì che si è allenato per la prima volta, abbiamo condotto esercizi individuali con lui in modo che si adattasse rapidamente. Zakaryan è un giocatore duttille. Lui è importante per noi, riesce sempre a creare pericoli. Arsen è quello che lavora sodo, cerca sempre di migliorare".