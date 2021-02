Derby di Poznan, dai fumogeni al fantasmi: delusione in Polonia per gli stadi a porte chiuse

Bisogna aspettare ancora. In Polonia gli stadi e gli altri impianti sportivi non saranno aperti al pubblico il 1' marzo. Il precedente derby di Poznań (quanti fumogeni all'andata!) e il derby di Łódź (6 marzo) si terranno senza la...

Niente da fare. Il pubblico non torna negli stadi in Polonia, dove gli eventi sportivi si svolgono senza fan da metà ottobre. Dalla ripresa delle partite del campionato polacco (a cavallo tra gennaio e febbraio), in tutti gli stadi sono apparsi regolarmente striscioni con un appello per aprire gli stadi. L'idea di far tornare i tifosi agli stadi è stata presentata dalla Federcalcio polacca in occasione dell'ultima Commissione Fisica Cultura, Sport e Turismo. Ma la risposta affermativa del governo non c'è stata. L'ultima partita con la partecipazione dei tifosi del campionato polacco si è svolta il 4 ottobre (3215 spettatori per Piast-Lech Poznan). L'ultima partita con la partecipazione dei tifosi con in campo la nazionale polacca si è svolta l'11 ottobre (3000 spettatori per Polonia-Finlandia).