Derby di Rosario a porte chiuse, ma dopo il 3-0 finale spuntano gli insulti dei tifosi…

Dopo la vittoria del Rosario Central per 3-0 nel derby di Rosario, il Newell's Old Boys ha lasciato lo stadio fra lo scherno dei padroni di casa

Il Rosario Central ha battuto 3-0 il Newell nel derby di Rosario per la dodicesima giornata della Professional League Cup e nonostante l'assenza di pubblico, diversi tifosi locali hanno festeggiato e preso in giro i rivali dopo la partita. È che dopo il tonfo, la delegazione del Newell's si stava dirigendo verso l'autobus, quando un gruppo di sostenitori del Rosario Central che erano nello stadio Gigante de Arroyito li ha insultati e hanno cantato diverse canzoni per festeggiare.