Derby di Santa Fe, zero gol e tante polemiche: arbitraggio da dimenticare

Derby santafesino, quanto episodi arbitrali in uno dei derby days del weekend argentino...

L'arbitraggio di Néstor Pitana non è passato inosservato nel derby di Santa Fe. Perché ha avuto un impatto negativo sullo sviluppo del gioco. Non ha addebitato un netto rigore a favore dell'Unión Santa Fe e non ha visto un mani piuttosto netto (da rigore) a favore del Colón Santa Fe. Il tutto in meno di due minuti. E per di più non ha espulso un giocatore che probabilmente lo meritava...