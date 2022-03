Derby di Sarajevo, scontro in campo fra tifosi: un ricovero in ospedale, poi la vittoria dei “Blues”

Il derby di Sarajevo è iniziato molto male sul fronte degli scontri fra tifosi, poi la situazione è tornata normale ma dopo il ricovero in ospedale di un ultrà

Sarajevo quarto in classifica con 41 punti e Zeljeznicar quinto con due punti in meno. E' la situazione di classifica generata dal derby di Sarajevo, fra le due grandi rivali della capitale bosniaca. Sfortunatamente, l'apertura nel derby è stata macchiata dall'offensiva dei tifosi ospiti del FK Sarajevo che allo stadio Grbavica del Zeljeznicar, hanno invitato i tifosi rivali a proseguire la resa dei conti direttamente in campo. Un tifoso del Sarajevo è finito in ospedale. Scene spiacevoli e brutte, poi i tifosi hanno supportato i propri giocatori esclusivamente con la voce e i palmi delle mani.