Derby di Siviglia, la Federcalcio spagnola: “Il nostro calcio deve ritrovare serenità”

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha spiegato la sua versione delle decisioni prese a causa di quanto accaduto nel derby tra Siviglia e Betis, sospeso sabato sera e ripreso a porte chiuse il giorno dopo con il 2-1 per il Betis

Luis Rubiales ha parlato all'intervallo della finale della Supercoppa spagnola vinta dal Real Madrid di quanto accaduto in Copa del Rey fra Betis Siviglia e Siviglia e sulla decisione presa di sospendere la partita, cosa che per lui era del tutto logica e ragionevole: "Quando c'è un lancio di oggetti di quel tipo e un giocatore colpito, la partita deve essere sospesa. Non possiamo permetterlo, dobbiamo tornare alla sanità mentale", ha detto Rubiales.