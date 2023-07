Derby di Smirne, udienza in tribunale dopo nove mesi: l’imputato resta in carcere

Derby Göztepe-Altay del 27 novembre 2022: è stata respinta la richiesta di scarcerazione del detenuto, che ha ferito un tifoso lanciando materiali combustibili sugli spalti dove si trovavano gli spettatori.

È proseguito il processo a carico di 23 imputati, di cui uno incarcerato per aver lanciato un razzo contro i tifosi avversari, in merito agli incidenti avvenuti sugli spalti durante la partita Göztepe-Altay, il derby del quartiere Goztepe, a Smirne, in Turchia. La sfida era sospesa nella 15esima giornata dello scorso campionato turco di Seconda divisione. All'udienza tenutasi presso la 3' corte penale di Izmir erano presenti l'imputato le cui iniziali sono FE, alcuni imputati pendenti e gli avvocati delle parti.

L'avvocato dell'imputato detenuto FE ha sostenuto che il suo cliente non ha agito con nessun gruppo di sostenitori e che non aveva alcuna animosità contro i sostenitori del Göztepe: "Il cliente ha trovato il razzo per caso dopo aver alzato lo striscione sull'autobus. Se fosse salito su un altro autobus, questi eventi non sarebbero accaduti. Non è possibile parlare di intento diretto. In questo caso, la negligenza intenzionale dovrebbe essere ammessa".

L'imputato detenuto FE, d'altra parte, come conferma Yeniasir.com, ha sostenuto di essere un paramedico e di non voler ferire una persona in alcun modo. Chiedendo il suo rilascio, l'imputato ha detto: "Se avessi preso un altro autobus, questo non sarebbe successo. Chiedo scusa a Mehmet Çakır. Ho inviato una lettera a Çakır dalla prigione. Ho sofferto molto per il rimorso, Sono molto dispiaciuto".

Il tribunale ha deciso di continuare la detenzione dell'imputato, poiché è stato affermato che il denunciante Mehmet Çakır, ferito nell'incidente, è stato inviato alla Facoltà di Medicina dell'Università Dokuz Eylül, Dipartimento di Medicina Legale per masticazione, del linguaggio e delle funzioni dell'arto superiore sinistro almeno 12 mesi dopo l'incidente e che le sue condizioni sarebbero state valutate all'esito dell'esame.

Il finimondo era scoppiato lo scorso 27 novembre 2022 allo stadio Gürsel Aksel, quando nel derby contro il Goztepe, dalla sezione in cui i tifosi di Altay è stata lanciata una sostanza infiammabile nella sezione in cui si trovavano gli spettatori di Göztepe e Mehmet Çakır è rimasto ferito. Dopo che la partita è stata interrotta al 22esimo a causa dell'incidente, il sostenitore del Göztepe Mehmet Nihat A ha attaccato il portiere dell'Altay Ozan Evrim Özenç con l'asta della bandiera d'angolo che aveva afferrato. A seguito degli eventi, i giocatori si sono recati negli spogliatoi su richiesta dell'arbitro e la partita è stata sospesa dopo un'attesa di circa 25 minuti. Mehmet Nihat A. è stato arrestato con l'accusa di "tentato omicidio intenzionale".