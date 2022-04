Derby di Sofia, alle spalle del portiere la sciarpa del supertifoso CSKA morto a 90 anni

75 dei suoi 90 anni li ha vissuti allo stadio, con "quella" sciarpa

Il CSKA ha svelato la storia della sciarpa legata dal portiere Dimitar Evtimov alla rete della sua porta prima del derby con il Levski nel 27esimo turno di efbet League, la massima serie bulgara. Il portiere è sceso in campo con la sciarpa di Smilyan Tonkov, un tifoso dei "rossi" di Sofia, recentemente scomparso all'età di 90 anni. La partita è finita 0-0 allo stadio nazionale "Vasil Levski".

Questa la nota del club bulgaro: "La nostra squadra è scesa in campo con la sciarpa di Smilyan Tonkov, aiutante generale di Vladimir Stoychev, tenente colonnello della riserva, tifoso del CSKA. Tonkov ha lasciato questo mondo all'età di 90 anni, in 75 dei quali ha portato il CSKA nel suo cuore e ne ha fatto la sua vita allo stadio sventolando questa sciarpa tessuta a mano, tutte le volte in cui guardava la sua squadra del cuore".