Derby di Soweto, come piangono i Pirates: ma è solo una vignetta…

Il derby come fondamento della stagione...

Nessuna delle due può lottare per il titolo sudafricano, visto il dominio schiacciante dei Mamelodi Sundowns in vetta. E proprio per questo il derby di Soweto diventa la vera posta in palio, il vero motivo d'orgoglio per Kaizer Chiefs e Orlando Pirates, le due squadre del celeberrimo quartiere di Johannesburg.