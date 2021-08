Derby di Stoccolma con provocazioni: tifosi Djurgarden “AIK, siete dei ratti…”

I media svedesi: "Fantastico derby a Stoccolma. Djurgården favorito contro l'AIK"

Dopo 13 giornate, il Djurgården guida la classifica con 30 punti mentre l'AIK è terzo, a sei lunghezze di distacco. In altre parole, sono punti estremamente importanti quelli in gioco nello scontro diretto di Stoccolma di domenica 8 agosto. In un derby, però, non ci sono solo punti in palio, il prestigio di vincere una partita del genere è enorme. Sarà un match duro fin dall'inizio e possiamo contare sul fatto che prenderà vita anche sugli spalti. Il pre-partita è stato pepato: i tifosi Djurgarden hanno raffigurato gli avversari come dei ratti su Instagram...