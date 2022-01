Derby e finale di coppa di Lega: rivincita Sporting Lisbona dopo 13 anni!

I Leoni dello Sporting Lisbona hanno vinto a Leiria sul Benfica la finale di coppa di Lega. In vantaggio con Everton e raggiunti da Gonçalo, i biancoverdi hanno realizzato il gol decisivo con Sarabia.

Era dal 2009 che le due squadre di Lisbona, il Benfica e lo Sporting, non davano vita ad un derby in finale di coppa di Lega. La disfida è tornata di attualità ieri sera a Leiria e lo Sporting si è preso la rivincita. Tredici anni fa, infatti, in Algarve ai rigori si era imposto il Benfica.