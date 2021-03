Derby italiano in Malesia: il preparatore Garofalo batte il difensore-bomber Gallifuoco

Vittoria di misura in Malesia e i due italiani ne parlano fra loro a fine gara...

Il Penang FA ha ottenuto un risultato positivo nella prima giornata della Malaysian Super League, la squadra di Tomas Trucha ha vinto 1-0 sabato grazie al gol di David Rowley al 29esimo minuto. Ryuji Utomo è stato uno dei protagonisti di questa partita. Il giocatore che è stato prestato dal Persija Jakarta ha conquistato la fiducia dell'allenatore per essere schierato come titolare in questa partita. Per i Panthers, il soprannome del Penang FA, è stata la vittoria numero 27 su 56 incontri con il Kuala Lumpur allenato da Bojan Hodak.

Questa sfida di campionato in Malesia è stata anche un po' un derby di Rieti, come sottolinea Il Messaggero. Nel Penang recentemente è approdato il preparatore atletico Luigi Garofalo ingaggiato dal Penang, un po' in crisi negli ultimi mesi. Nella sfida di sabato sera, il Kuala Lumpur era capitanato dall'italo-australiano Vincenzo Gallifuoco, difensore centrale autore del gol-partita col quale il Rieti neopromosso in serie C riuscì a battere la Casertana di Castaldo e Floro Flores trasformando un calcio di rigore al 93' (2-1). Al termine della sfida vinta 1-0 dal Penang di Garofalo, i due italiani in Malesia, lui e Gallifuoco, si sono intrattenuti sul campo per ricordare i vari episodi della loro carriera.