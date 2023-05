Derby ma non solo, ecco come trovare le migliori quote sul mercato delle scommesse sportive

Se sei interessato a mercati meno ovvi, la migliore regola empirica è assicurarsi di conoscerlo. Un errore nell’impostazione della scommessa potrebbe vanificare una vincita.

Redazione Derby Derby Derby

Per riempire il tuo tempo o anche per guadagnare dei soldi, le scommesse sportive sono, per loro stessa natura, uno dei modi più rischiosi per farlo. Tuttavia, questo può anche rendere la visione dello sport più divertente ed eccitante se fatto in modo sensato. Quindi come puoi massimizzare le tue possibilità di vincere una scommessa? Come aggirare i trucchi che gli allibratori usano per non perdere? Devi prima sapere come trovare le migliori quote di scommessa. Ecco qualche suggerimento in merito.

Conoscere lo sport su cui si scommette — La prestazione di una squadra è determinata non solo da quanto bene ha giocato in attacco e in difesa nell’ultima partita, ma anche da quanto bene ha giocato nelle partite precedenti. Ad esempio, hanno un buon controllo del possesso o hanno la fortuna dalla loro parte? Questo vale sia per il calcio come per gli altri sport di squadra o singoli, come il tennis.

Il favorito potrebbe non vincere — Questo è un punto che sembra ovvio, ma non c'è modo che uno scommettitore possa ignorare il prezzo che i bookmaker hanno dato. La squadra o l’atleta dato per favorito potrebbe avere una brutta giornata o non essere al massimo della forma.

Guardarsi attorno e controllare i maggiori bookmaker non AAMS — La fedeltà al marchio è un aspetto così importante del business delle scommesse che viene posta molta enfasi su di esso. Per questo molte usano generosi programmi fedeltà: questo fa in modo che ogni scommettitore non si guardi attorno. Tuttavia non importa che tipo di programma fedeltà offre il bookmaker; l'obiettivo è lo stesso ovvero cercare le migliori quote.

Scopri quali offerte sono disponibili per scommesse specifiche controllando le pagine apposite. Ad esempio, una delle scommesse più popolari nel calcio è il primo marcatore; pertanto, non mancano i bookmaker che offrono ottime quote.

Evitare le scommesse multiple — Un punto spesso dimenticato da molti scommettitori. Eppure basta analizzare la struttura delle multiple per capire che son molto difficili. Il numero di selezioni per ogni scommessa non deve superare due per aumentare le possibilità di vincita. Pensa in piccolo quando vuoi vincere denaro e non in grande quando vuoi perderlo. Scegli solo una selezione o una squadra se puoi puntare abbastanza. Non c'è dubbio che i bookmaker perdano la maggior parte dei loro soldi sulle scommesse singole.

Scegliere e comprendere mercati meno ovvi — Non è raro commettere l'errore di scommettere sulla metà tempo/fine partita invece di scommettere sulla vittoria di entrambi i tempi. Con una scommessa HT/FT, tutta la tua squadra deve vincere entro l'intervallo e poi vincere l'incontro entro la fine. È un modo per aiutare la squadra a vincere entrambi i tempi della partita, soprattutto se vuoi che vinca il primo tempo. C'è solo una condizione per vincere la tua scommessa: la formazione su cui si è puntato deve fare più reti dell’alta in entrambi i tempi. Questa è un'ovvia differenza nelle quote delle scommesse sportive, che può essere frustrante per gli scommettitori la cui squadra era in vantaggio per 2-1 all'intervallo e ha vinto la partita per 2-1. Pertanto, il secondo tempo è come se fosse uno zero a zero quindi la scommessa è persa.

Non scegliere con il cuore — È normale avere una squadra del cuore. Siamo tutti un po’ tifosi quando ci appassioniamo di uno sport. Spesso il tifo prende il sopravvento sulla ragione e si puntano dei soldi senza le dovute ricerche o una sensata obiettività. Gli allibratori adorano i tifosi perché sanno che scommettono con il cuore anche quando tifano per una squadra ai limiti della retrocessione contro la capolista. Inoltre, è preferibile evitare eventi importanti come i derby. In queste situazioni c’è una pressione psicologica sui giocatori e quindi le situazioni imprevedibili sono dietro l’angolo. Non è consigliabile piazzare una scommessa su questi eventi se non ti senti a tuo agio nel farlo. Probabilmente la squadra più forte delle due non sarà battuta ma non è detto che l’altra non faccia dei goal. Una scommessa più sensata sarebbe che entrambe le squadre segnassero.

Puntare solo all’ultimo momento — Il momento ideale per piazzare una scommessa è il giorno stesso dell'evento. Questo perché, a differenza delle corse ippiche, non è possibile garantire le migliori quote sulle scommesse ed è solitamente meglio piazzare la scommessa il giorno stesso. Tuttavia, la maggior parte dei bookmaker propone quote più interessanti nei giorni prima che si disputino. Oppure offrono quote particolari per le scommesse piazzate in un certo orario. Tuttavia non si può stare ad aspettare costantemente che escano delle quote soddisfacenti. Spesso queste offerte, che siano online o nelle sale scommesse tradizionali, si trovano quasi per caso.

Controllare gli sport meno diffusi — C'è una gamma completa di sport e mercati che i bookmaker offrono oggi, poiché i bookmaker stanno cercando di offrire sempre più modi per piazzare le nostre scommesse e guadagnare la fiducia degli scommettitori abituali.

Tuttavia il grosso della raccolta di scommesse avviene sempre sugli stessi sport. Tra questi ovviamente il calcio ma anche tennis, pallacanestro e hockey. Basta collegarsi a un migliori bookmaker non AAMS online per vedere che il tabellone di sport proposti è nettamente più ampio. Scorrere e andare oltre il calcio riserva ottime sorprese con sport interessanti e su cui è facile trovare informazioni sul web. Su questi sport di nicchia un bookmaker potrebbe non avere le competenze specifiche e diviene facile trovare ottime quote con alte probabilità per lo scommettitore. Un esempio è l’MMA, gli incontri di arti marziali miste. Su questo sport di lotta c’è sempre più copertura mediatica e oggi è facile attingere sulla forma fisica dei due antagonisti di un incontro. Da questo ne possono scaturire opportunità di ogni genere e ottime possibilità di battere il bookmaker.