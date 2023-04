Derby Paulista, che settimana: Corinthians, le dimissioni di Cuca per molestie

Solo due gare sulla panchina Paulista per l’ex Gremio. Il motivo dell’addio? Una vicenda giudiziaria del 1978…

In una delle settimane più calde del calcio brasiliano, quella che porta dritti al derby paulista del fine settimana contro i rivali del Palmeiras, il Corinthians si ritrova all’improvviso senza guida tecnica, si è dimesso infatti l’allenatore Cuca.

Il Corinthians lo ha reso noto con un comunicato sui proprio profili chiosando la decisione con “motivi familiari”Alex Stival, in arte Cuca, sarebbe incriminato per una vicenda di molestie avvenuta nel 1987 quando vestiva la maglia del Gremio. Il fatto risalirebbe ad una tournee estiva in Svizzera dove furono incriminati oltre a lui anche i suoi compagni Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi.