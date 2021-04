Derby paulista e veleni legali: l’arbitro vince la causa contro il giocatore espulso

L'arbitro vince una causa per danni morali di 30mila dollari contro Clayson. Motivo: le dichiarazioni dell'attaccante calunniose dopo Corinthians-Palmeiras nel 2018. Clayson aveva detto che l'arbitro voleva mettere a repentaglio la sua carriera

L'attaccante Clayson, ex Corinthians e recentemente presentano come nuovo giocatore del Cuiabá, è stato condannato in primo grado dal 27' Tribunale civile di San Paolo a pagare un risarcimento per un importo di 30mila dollari all'arbitro Leandro Bizzio Marinho. Il motivo sono state le dichiarazioni del giocatore, ritenute offensive e calunniose, alle emittenti televisive dopo il derby del Campionato Paulista 2018. Nell'occasione l'arbitro Leandro Bizzio aveva finito per espellere Clayson dal derby, giocato alla Neo Química Arena, che si era lasciato coinvolgere in una rissa con il centrocampista Felipe Melo, del Palmeiras, nel primo tempo. Dopo aver appreso le parole dell'attaccante dopo la partita, il direttore di gara aveva deciso di andare in tribunale per raccogliere un risarcimento per i danni morali. Nel pronunciare la decisione, il giudice responsabile del caso, Vitor Frederico Kumpel, ha tenuto conto delle conseguenze che la dichiarazione di Clayson hanno portato all'arbitro.