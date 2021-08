Derby paulista, in campo 2 medaglie olimpiche: San Paolo-Palmeiras e i quarti di Libertadores

In arrivo le due sfide pauliste per raggiungere le semifinali del grande trofeo sudamericano

Il San Paolo ospiterà questa notte il suo rivale paulista, il Palmeiras, nel Classico Choque Rei, per la prima partita dei quarti di finale della Copa Libertadores, in cui i rossoneri potranno contare sul ritorno di giocatori importanti, come l'argentino Emiliano Rigoni e l'ecuadoriano Robert Arboleda, mentre Dani Alves resta in dubbio. Dopo la vittoria ottenuta sabato scorso nel campionato brasiliano, il San Paolo arriva potenziato con i rinforzi di Rigoni, fino ad oggi fuori causa, e Arboleda, che deve tornare in campo dopo essere stato assente per diverse settimane a causa di un infortunio muscolare. Il tecnico Hernán Crespo è fiducioso di poter contare sull'esperto esterno Dani Alves, che ha appena conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, anche se la sua presenza non è certa perché il giocatore dovrà sottoporsi a una valutazione da parte dell'ufficio medico prima dell'ok a scendere in campo. Altri dubbi della squadra di San Paolo ricadono sugli attaccanti Luciano ed Eder, entrambi infortunati e che restano in fisioterapia, anche se potrebbero tornare in questa prima partita per i quarti di finale della competizione continentale. Saranno invece sicuramente fuori causa il centrocampista William e l'attaccante Marquinhos, il primo per una distorsione al ginocchio e il secondo per uno stiramento muscolare alla coscia.