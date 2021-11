Derby perso a Istanbul, Arda Turan: “Serata difficile, ma dobbiamo rialzarci”

La sconfitta per 2-1 nel derby contro il Fenerbahce è stata una grande delusione per il Galatasaray.

Il mesto ma orgoglioso post-derby di Arda Turan: “Oggi stiamo vivendo una giornata deludente e siamo molto tristi. Ieri è andato tutto bene per il Galatasaray. Lo stadio, i nostri tifosi, il nostro bel gioco... Abbiamo creato più occasioni del solito per un derby. Abbiamo davvero dato il massimo e penso che i nostri sostenitori lo abbiano sentito. Ecco perché i nostri tifosi hanno chiamato la squadra in tribuna dopo il fischio finale. Il Galatasaray è la nostra squadra che riceve gli applausi dei tifosi anche quando perde. Voglio che tutti sappiano che la squadra ha messo tutte le sue energie per vincere. La nostra strada è lunga e la nostra speranza rimane. Sì, siamo tutti delusi. Abbiamo avuto una serata difficile. Ma dobbiamo alzarci. Giovedì ci aspetta un'altra partita finale. Per fare di nuovo la storia, questo è forse il momento in cui dipendiamo maggiormente l'uno dall'altro. Giovedì torniamo tutti insieme in campo e vi mostreremo come sapremo rialzarci".