Derby portoghese, Fucile: “Se il Porto vince il titolo al da Luz, il Benfica deve abbattere lo stadio…”

I Dragoes ci riprovano...per i padroni di casa la delusione sarebbe cocente...

Il Porto è il club che ha vinto più volte il titolo nazionale nello stadio di un avversario diretto nella storia del calcio portoghese: tre volte in casa dello Sporting Lisbona e due volte in quella del Benfica. L'ultima festa a Lisbona si è svolta nel 2010/11, allo stadio del Benfica, dove i giocatori del Porto saranno di scena sabato 7 maggio e dove hanno bisogno di un solo punto per chiudere aritmeticamente la conquista del campionato.