Derby senza ds per il Lens, Fofana: “Noi favoriti? Non sottovalutiamo il Lille…”

Il Lens quarto in classifica in Ligue 1 con 21 punti arriva al derby sul campo dei rivali del Lille con ben 8 punti in più rispetto agli avversari, ma nel gruppo c'è un po' di smarrimento per la partenza del giovane ds Florent Ghisolfi destinato a Nizza. Era stato lui l'architetto del Lens di oggi.

Anche l'ex Udinese Seko Fofana è dispiaciuto ma domenica 9 ottobre è il giorno del derby contro il Lille: "Sappiamo quanto sia importante per i tifosi. Per me, personalmente, rimane una partita come un’altra. Sappiamo che impatto può avere se vinciamo questa partita, l'abbiamo visto la scorsa stagione. Abbiamo fiducia in noi stessi, ho fiducia nella squadra, ci siamo preparati al meglio per questa partita. Spero sia una bella serata. Tutti conoscono l'importanza di un derby, anche i neofiti. Sta a noi mantenere le cose semplici, anche se i tifosi saranno molto contenti se vinceranno. Sta a noi non cadere nella trappola come nella mia prima stagione quando volevamo fare così tanto che non è andata bene".