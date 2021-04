Derby sudamericano in Recopa: botte fra brasiliani e argentini per un rigore

La finale della Recopa Sudamericana, vinta dagli argentini del Defensa y Justicia (ex squadra di Crespo) contro il Palmeiras, ha vissuto uno scontro acceso negli spogliatoi dopo il rigore assegnato ai brasiliani nei tempi supplementari

Il match tra Palmeiras e Defensa y Justicia, corrispondente alla finale sudamericana di Recopa (come la Supercoppa Europea, si affrontano la vincente della Libertadores e della copa Sudamericana), non sarà dimenticato per molto tempo a causa della rissa nel tunnel degli spogliatoi. La tensione è scoppiata dopo la decisione dell'arbitro di decretare un rigore favorevole al Palmeiras nel 1' tempo supplementare e i giocatori argentini sono schizzati contro la concessione della massima punizione a pochi secondi dalla fine.