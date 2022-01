Derby tra Zagabria e Fiume in vetta: decide tutto Orsic, rimasto alla Dinamo…

La Dinamo Zagabria respinge l'assalto della squadra adriatica

In questo weekend si è giocato in campionato, nella partita che ha deciso direttamente il leader del campionato: la Dinamo ha battuto il Rijeka 2-0 e ora tiene la leadership della classifica con tre punti di vantaggio e un match in meno. I Blues hanno completamente superato il Rijeka, non gli hanno dato alcuna possibilità di rientrare dallo stadio Maksimir con un risultato migliore. Orsic ha ricevuto una standing ovation. Peccato che pochissime persone siano andate a vedere a questa partita importante all'inizio della parte primaverile del campionato, un derby così tra le due squadre di testa del campionato croato meritava un'atmosfera decisamente migliore, tribune molto più piene. Anche il tempo questa volta non è stato cattivo né freddo, sul fatiscente Maksimir senza tetto nemmeno la pioggia non è caduta...Mislav Oršić, giocatore dello Spezia nel 2013-14, autore di una tripletta contro l'Atalanta in Champions nel 2019-20 e di una tripletta contro il Tottenham di Mourinho in Europa League nella scorsa stagione, non solo è rimasto alla Dinamo, ma si è anche ritrovato titolare nel derby e ha ricevuto di gran lunga gli applausi più grandi alla presentazione dei giocatori come ringraziamento per aver resistito alle lusinghe di mercato, per poi diventare il protagonista della sfida con il secondo gol a favore della Dinamo Zagabria.