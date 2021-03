Diego Forlán torna in panchina! Allenerà in Seconda divisione in Uruguay

Forlán ha trovato posto sulle panchine del suo nativo Uruguay. Ma non in massima serie, bensì in seconda. L'ex nazionale è diventato il nuovo allenatore dell'Atenas de San Carlos

Redazione DDD

L'ex calciatore uruguaiano Diego Forlán torna in panchina come allenatore. Lo ha confermato un video diffuso ieri su Twitter dall'Atenas de San Carlos, Seconda Divisione uruguagia. Nel video, di soli cinque secondi, si vede l'ombra dell'ex attaccante di Atlético Madrid e Villarreal, del Manchester United, dell'Inter e dell'Independiente camminare attraverso un tunnel di spogliatoi verso il campo. Successivamente, il club di San Carlos ha caricato un altro video, in cui le immagini dell'ex nazionale erano intervallate dalle diverse magliette che indossava e dal messaggio: "Ciao Diego Forlán, ti stavamo aspettando!".

In precedenza, colui che è stato l'allenatore del Peñarol tra dicembre 2019 e agosto 2020 ha caricato sul suo account ufficiale dello stesso social network un'immagine di lui come allenatore e due emoji: la freccia con il messaggio "a presto" e un occhiolino. In una recente intervista a 'EFE', l'ex nazionale uruguaiano aveva confermato l'esistenza di trattative con il club della provincia di Maldonado per unirsi alla sua panchina e ha negato di avere qualche problema dovuto alla presenza della squadra nella B, ovvero la Seconda Divisione in Uruguay. "Ha un gruppo di persone dietro che ha gestito molte squadre, un importante gruppo straniero che ha fatto le cose molto bene e ha acquisito squadre in diversi paesi. Quelle squadre si sono evolute, hanno raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati. È sarà il caso anche dell'Atenas San Carlos. La verità è che mi motiva molto, è una bella sfida", aveva ammesso Forlán alla fine di febbraio in quell'intervista nella sua casa di Montevideo. La Atenas de San Carlos è stata fondata nel 1928 e nel 2020 è diventata una società per azioni. Attualmente è sotto l'orbita del Grupo Pachuca, che ha professionalizzato il club al punto che, con l'assunzione di Forlán, cerca di raggiungere una delle tre quote di promozione nel massimo Campionato uruguaiano nel 2022.