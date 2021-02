Dimissioni da derby: troppi 18 punti di distacco dai Rangers, Lennon si dimette dal Celtic

Neil Lennon ha lasciato il suo incarico di allenatore del Celtic, come ha confermato il club in un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il nordirlandese lascia il Celtic per la seconda volta come head coach, dopo essere entrato inizialmente per sostituire Brendan Rodgers nel 2019. Lennon aveva vinto il titolo della Premiership scozzese la scorsa stagione. Le cose non sono andate per il verso giusto del 49enne in questa stagione, con il Celtic che ha anche interrotto la sua serie di 35 vittorie consecutive in coppa di Scozia. Gli Hoops sono stati eliminati anche dall'Europa League due giornate prima della conclusione del girone, dopo due sconfitte contro lo Sparta Praga.