Dinamo Bucarest, biglietti virtuali in vendita per il derby: se si arriva a 55mila c’è il premio partita!

Dinamo Bucarest in forte crisi economica, ma i tifosi vendono biglietti virtuali per poter dare il premio partita ai giocatori se vincono il derby

La Dinamo gioca mercoledì il derby di campionato con l'FCSB allo stadio Ştefan cel Mare. Nonostante le grandi difficoltà finanziarie e gli stipendi ormai diventati un fatto eccezionale, i giocatori hanno comunque un bonus di vittoria nel "Derby rumeno". I sostenitori del programma DDB stanno preparando una sorpresa per i giocatori. Sperano di vendere 55.000 biglietti virtuali entro il momento della partita, ogni biglietto costa 1 euro. Proprio i 55.000 euro che provengono dalla vendita di biglietti virtuali dovrebbero essere i premi per i giocatori della Dinamo in caso di vittoria nel "Derby rumeno". Alcuni giocatori non sono stati pagati per mesi, quindi un bonus dopo il derby contro l'FCSB (il club che sostituisce la Steaua nello storico derby di Bucarest) sarebbe il benvenuto secondo Fanatik.ro.