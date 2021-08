Dinamo Bucarest, il portiere si scaglia contro il suo difensore: “Ma in spogliatoio ci siamo calmati”

Dario Bonetti e la sua Dinamo Bucarest: problemi economici, giovani e qualche sconfitta di troppo...

La Dinamo Bucarest allenata da Dario Bonetti è in crisi, sul campo del Chindia Targoviste è arrivata la seconda sconfitta in quattro partite, con i padroni di casa che hanno vinto 1-0. Ma l'episodio grave, avvenuto quando il risultato era già di 1-0, ha riguardato il portiere della Dinamo Bucarest, ovvero Mihai Esanu. Dopo una occasione a favore degli avversari, il 23enne portiere ha aggredito il suo compagno di squadra Deniz Giafer, 20 anni. "Con Giafer è stato un episodio che fa parte della partita, c'è più tensione in campo, ma ci calmiamo negli spogliatoi", ha spiegato Eșanu dopo la partita.

Ma il commissario straordinario del club Iuliu Mureșan non la pensa esattamente così: "E' difficile promuovere i giovani, abbiamo tanti giovanissimi. Dobbiamo vincere la prossima partita in casa. Il gesto di Esanu è riprovevole, gli ho parlato. Gli ho detto di non fare più cose del genere. E' giovane, si è scusato con tutti, me compreso. Tutto nasce dalla determinazione con cui andiamo in campo per affrontare questa fase iniziale del campionato".