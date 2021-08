Dinamo Bucarest, l’eroe del derby rinuncia a 10mila euro di arretrati e si mette sul mercato

Andrei Sin è stato l'autore del gol dell'ultima vittoria della Dinamo Bucarest in campionato con l'FCSB Bucarest. Il difensore ha lasciato sul tavolo gli arretrati di stipendio che aveva alla Dinamo ed è alla ricerca di un nuovo impiego

Nel febbraio dello scorso anno, Sin segnò un gol nel "Derby di Romania", nell'ultima vittoria della Dinamo in campionato con l'FCSB (una sorta di Steaua 2.0), punteggio 2-1. Andrei Sin ha segnato su calcio di punizione da 30 metri, in casa, 37 minuti dopo l'inizio della partita. Nella stagione 2020-2021 Cosmin Contra lo mandò in seconda squadra. Era il periodo in cui venivano portati alla Dinamo i giocatori con enormi stipendi sulla carta, il numero uno in questo senso è stato Aleix Garcia con una retribuzione di 35.000 euro al mese. Andrei Sin ha poi lasciato la Dinamo per il Viitorul Pandurii Târgu Jiu, nel febbraio 2021 quando la situazione economica del club della capitale era già disperata in termini di stipendi. Ora Andrei Sin deve ancora incassare circa 10.000 euro dalla Dinamo come stipendi arretrati. Dato che la squadra è andata in fallimento, il calciatore non ha speranze di vedere i suoi soldi ma adesso preferisce rinunciare e cercare una nuova squadra.