Dinamo Bucarest: “Squadra formata 24 giorni fa, ma siamo pronti per il derby”

Il team manager Florin Răducioiu ha dichiarato che Dinamo-FCSB è ancora un derby, anche se la sua Dinamo occupa il penultimo posto in classifica.

"Ci aspetta una partita interessante, attesa da tanti calciatori. Spero di fare davvero una bella partita, di salire al livello atteso da tutti i tifosi. Non sarà facile per noi. Non cerco alibi, ma siamo una squadra formata il 5 gennaio quando ci siamo incontrati, sono passati 24 giorni e la mia preoccupazione è che in questi 24 giorni cercheremo di salire al livello dell'FCSB, una squadra con molto giocatori di talento, quotati a cifre altissime, con giocatori tecnici, con buoni giocatori. Il tema del derby è quello di vedere se una squadra formata in 24 giorni, con alcuni giocatori arrivati due o cinque giorni fa, potrà competere al livello dell'FCSB. Credo di si. Ma resta da vedere, non solo a parole. Quindi è quello che voglio vedere se una squadra formata in 24 giorni può battere l'FCSB, una squadra con giocatori di grande talento", ha presentato così il derby di oggi Stoican, il tecnico della Dinamo.