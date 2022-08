Dinamo e Hajduk ok nelle coppe, il mitico Blazevic: “Nel derby decideranno i dettagli”

Questo sabato, 13 agosto, ci aspetta al Maksimir il più grande derby del calcio croato tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato

Redazione DDD

I padroni di casa della Dinamo Zagabria si sono riposati un po' di più, dato che hanno eliminato i loro avversari europei, i bulgari del Ludogorets, sulla strada per gli spareggi di Champions League due giorni prima della vittoria dell'Hajduk sul Vitoria Guimaraes, con i dalmati che hanno così raggiunto gli spareggi di Conference League.

Derby croato fra le due trionfatrici nelle coppe

La prossima settimana, entrambe le squadre si aspettano la continuazione delle sfide europee, in cui la Dinamo visiterà il campo del Bodo/Glimt e l'Hajduk quello del Villarreal. Anche il derby di sabato, in cui entrambe le squadre avranno la possibilità di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato alle proprie avversarie, sarà inserito in questo contesto europeo, Index.hr ha chiesto al mitico Miroslav Blažević, Ct della Croazia terza ai Mondiali del 1998 un commento sulle presenze europee della Dinamo e Hajduk e il loro imminente scontro.

La Dinamo si è qualificata agli spareggi di Champions League. Allo stesso tempo, ci sono molte critiche al gioco, pensi che siano giustificate? "Ritengo che le critiche siano assolutamente ingiustificate. In effetti, ultimamente ho visto raramente una squadra potente e moderna come quella della Dinamo. La loro essenza è la velocità, che permette loro di giocare in modo moderno. Sono molto ottimista su tutto ciò che li attende in futuro. Tuttavia, in una fase come quella dei playoff di Champions League, non ci sono favoriti, e con il Bodo/Glimt bisogna stare molto attenti. Colui che presume di essere il favorito si rende presto conto di aver pensato male. I norvegesi sono una squadra difficile e la Dinamo dovrà dare il massimo per superarli".

L'Hajduk ha ottenuto una significativa vittoria europea dopo anni di fallimenti. Come hai visto le loro prestazioni contro il Vitoria? "L'Hajduk è stato molto bravo contro il Vitoria. In primo luogo, estromettere i portoghesi è un compito difficile. È una rinomata nazione calcistica che rappresenta sempre una minaccia per qualsiasi avversario. L'Hajduk ha meritato le congratulazioni dal profondo del cuore per il passaggio, perché se lo sono meritato. Il lituano Dambrauskas, su questo non ho dubbi, si è affermato e si è confermato. Gli auguro tutto il meglio e so che è un giovane allenatore di grande qualità. La sua lingua è un po' un problema, ma dato che è intelligente e lavora su se stesso, non sarei sorpreso se parlasse presto dalmata".

Cosa ti aspetti dal derby di sabato? "Se qualcuno ha un favorito in questo derby su cui scommetterebbe con certezza, allora non sa niente di derby e calcio. Il derby è sempre una grande incognita ed entrambe le squadre hanno le stesse possibilità di vincere, pareggiare e perdere. Questo fine settimana avremo l'opportunità di goderci il fenomeno del più grande derby croato, e queste partite sono decise da dettagli imprevedibili. In ogni caso, con queste due squadre, ci aspetta lo spettacolo".