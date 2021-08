Dispetto da derby: il Galatasaray libera Falcao e ne approfitta il…Besiktas

Falcao, vicino a lasciare il Galatasaray... per andare all'eterno rivale!

La brutta situazione economica che sta attraversando il Galatasaray ha costretto il club turco a mostrare la porta d'uscita a Radamel Falcao, non potendo permettersi il suo stipendio . Tra le squadre in cui potrebbe approdare, spicca il Besiktas, eterno rivale. In ogni caso l'ultima stagione al Galatasaray è stata molto difficile per Radamel Falcao. Il colombiano ha subito diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo per gran parte della stagione. Questo, aggiunto all'attuale economia del club, rende la sua partenza molto vicina alla realizzazione.

Il presidente del club turco ha detto al giocatore che non può permettersi il suo attuale stipendio, quindi dovrà trovare una nuova destinazione. Secondo il giornalista Nelson Ascencio su 'BLU Radio', il principale candidato come nuova squadra per il Falcao è il Besiktas, lgrande rivale del Galatasaray nella città di Istanbul. A priori, questa opzione sembra complicata, dal momento che entrambe le squadre sono rivali dirette nella lotta per la Super League turca. "Per lui è molto difficile passare dall'altra parte della barricata. È come se fosse passato dal Barcellona al Real Madrid", ha commentato il giornalista. Un altro di quelli interessati all'attaccante è il Maiorca, anche se Ascencio scarta questa ipotesi, poiché ha sostenuto che "Falcao è abituato a stare in squadre iconiche, che lottano per obiettivi importanti a livello internazionale".