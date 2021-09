Diventa papà e vola a Londra per giocare con il Leeds: Dan James battuto dal Fulham

Il suo Leeds ha perso, ma il neo papà Dan James in fondo è felice lo stesso...

La star del Leeds Dan James è volato a Londra in elicottero per giocare la gara di Coppa di Lega poi vinta dal Fulham ai rigori martedì, poche ore dopo che la compagna Ria aveva dato alla luce un bambino all'ora di pranzo del 21 settembre.

James è stato il primo giocatore del Manchester United a lasciare il club dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo: per lui il Leeds ha accettato di pagare 25 milioni di sterline più 5 milioni di sterline in componenti aggiuntivi per l'ala gallese che in precedenza aveva provato a ingaggiare in prestito.