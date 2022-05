Dopo il Brescia ecco l’avventura in Cile: Diego Lopez allenerà l’Universidad di Santiago

L’ex tecnico di Cagliari e Brescia riparte dal Cile…

Nuova panchina per Diego Lopez. Il 47enne tecnico di Montevideo, esaurita l’esperienza sulla panchina del Brescia, riparte dal Cile. L’ex allenatore di Cagliari, Bologna, Palermo e Penarol, ha firmato con l’Universidad de Chile un contratto fino al dicembre 2023. La U de Chile è attualmente in decima posizione nella Primera Division dopo 14 giornate con 17 punti.

Un inizio di campionato complicato per gli Azules, reduci comunque dalla recente vittoria ottenuta in casa contro il Club Deportivo Huachipato per 3-2 quattro giorni fa. Adesso l’arrivo di Diego Lopez per risollevare le sorti del club e dare inizio ad un nuovo ciclo. Da queste parti il titolo manca dalla conquista del Clausura nel 2017.