Dopo la pandemia torna il pubblico al San Mamés: per il derby femminile!

Il derby femminile Athletic Bilbao-Real Sociedad femminile della Serie A spagnola di domenica 12 settembre diventerà la prima partita che si giocherà a San Mamés, dallo scoppio della pandemia in poi, in cui verranno venduti i biglietti al pubblico. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione dopo che il periodo di registrazione per i soci che desiderano assistere alla partita si è chiuso ieri alle ore 10:00. Poiché è stata registrata una capienza inferiore a quella consentita dallo stadio, 15.892 spettatori, il 30% della capienza, saranno messi in vendita al pubblico. Il club non ha indicato il numero di abbonati che hanno chiesto l'ingresso per il primo derby basco femminile della storia a San Mamés.

I membri che non si sono ancora iscritti a questa partita possono ancora partecipare. Da oggi infatti possono iscriversi, a costo zero. Il pubblico interessato all'acquisto del biglietto deve pagare tra due euro, sotto i 15 anni, e cinque. I posti sono venduti attraverso il web.