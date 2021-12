Doppietta e cartellino rosso nel derby portoghese, Evanilson: “Espulsione severa”

Il brasiliano ha segnato una doppietta contro la squadra di Jorge Jesus ed è stato il grande protagonista del derby. L'attaccante, però, è stato espulso prima del fischio finale del primo tempo.

Sua la firma principale, con due gol, al 3-0 con cui il Porto ha eliminato i rivali del Benfica dagli ottavi di finale della coppa del Portogallo: Evanilson ha celebrato il risultato dopo la partita. Ex giocatore del Fluminense, il brasiliano ha segnato due gol nel primo tempo allo stádio do Dragão: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, contro un grande avversario e, soprattutto, per la grande rivalità. Si sono affrontate due squadre che arrivavano da grandi risultati nel campionato portoghese e questa vittoria mostra la nostra forza e la fondatezza dei nostro obiettivi in questa stagione", ha detto Evanilson, che ha aggiunto: "Sono molto contento di aver dato una mano con due gol, e senza dubbio il nostro inizio di partita è stato decisivo per noi per controllare la partita e costruire il risultato. Sono solo addolorato per l'espulsione, che mi lascia fuori dalla fase successiva".