Dortmund e Schalke, derby di mercato per il nuovo Lukaku: tutti pazzi per Reyes Cleary

Un modo per rivaleggiare Borussia Dortmund e Schalke 04 lo trovano sempre...

Redazione DDD

Il Revierderby tra Borussia Dortmund e Schalke 04 in Bundesliga non si giocherà in questa stagione. Tuttavia, i club potrebbero presto duellare su un altro livello. Entrambi stanno attualmente esaminando un talento inglese che ricorda Romelu Lukaku del Chelsea. L'umore tra i club distrettuali della Ruhr non avrebbe potuto essere più diverso dopo lo scorso fine settimana. Mentre il Borussia ha perso 1-0 contro il Gladbach in un duello molto acceso, lo Schalke 8' in classifica in 2.Bundesliga è stato in grado di vincere 2-0 sul campo dell'Hansa Rostock.

Il 33enne Simon Terodde ha segnato i due gol decisivi per lo Schalke, dimostrando di essere diventato una polizza assicurativa sulla vita per i Royal Blues. La squadra del Dortmund ha invece dovuto ammettere di avere troppa poca qualità senza l'attacco della stella Erling Haaland. Quindi non c'è da meravigliarsi se entrambi i club stanno esplorando il mercato per possibili alternative. Come riporta il Daily Mail dall'Inghilterra, Borussia Dortmund e Schalke 04 si sono imbattute entrambe nel diciassettenne Reyes Cleary durante la loro ricerca, che attualmente sta suscitando scalpore tra i tifosi del West Bromwich Albion.

Il giovane fa il pendolare tra la squadra riserve della Premier League 2 e l'Under 18. Reyes Cleary si distingue in entrambe le squadre non solo per la sua impressionante percentuale di gol, ma soprattutto per la sua costituzione fisica, che ricorda il giovane Romelu Lukaku. Per la squadra Under 18 del West Bromwich Albion, Cleary ha segnato sei volte in tre presenze. Il giovane "carro armato" è considerato un grande talento in Inghilterra. Si dice che Reyes Cleary abbia già ricevuto un contratto professionale firmato dal West Bromwich. Tuttavia, nulla è stato ancora finalizzato. Se il 17enne continua a crescere, presto arriveranno i migliori club. Un tale tipo di giocatore è piuttosto raro nel calcio professionistico. Romelu Lukaku sta attualmente dimostrando in modo impressionante quanto possano essere importanti gli attaccanti massicci. Sia Borussia che Schalke 04 hanno già mandato i loro scout a seguire Reyes Cleary, e sono interessati al 17enne. Anche l'Hoffenheim è venuto a conoscenza del giocatore e potrebbe interferire in un possibile duello di mercato.