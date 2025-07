Il rapper canadese Drake ha recentemente acceso la curiosità dei fan pubblicando un video in cui compare Cole Palmer , giovane stella del Chelsea, e molti sono convinti che sia proprio lui l’ispirazione dietro il nome del nuovo album del cantante: Iceman. L’attaccante inglese, protagonista di una stagione eccezionale sia con il Chelsea che con la Nazionale – coronata da un gol nella finale degli Europei 2024 e dalla vittoria del Mondiale per Club – è diventato uno dei volti più amati del calcio europeo. Ma la sua influenza sembra estendersi ben oltre il rettangolo di gioco.

Cole “Iceman” Palmer: molto più di un calciatore

In un video condiviso da Drake su Instagram, Palmer risponde a una domanda: “Se fossi un rapper, quale sarebbe il tuo nome d’arte?”. La risposta? “Iceman”. Una scelta che sembra aver colpito nel segno, visto che proprio così si intitola l’album in arrivo del rapper canadese. Alcuni fan pensano che si tratti solo di una trovata di marketing, ma la connessione sembra evidente: Drake ha infatti già incontrato Palmer in passato, in occasione di un evento con l’artista britannico Central Cee.