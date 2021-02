Dubai, l’Al-Nasr non vince il titolo da 35 anni ma si fa un regalo: Ramon Diaz!

Napoli, Avellino, Inter e Fiorentina: queste le tappe italiane di Ramon Diaz che, da allenatore, sta per tuffarsi nella nuova avventura dell'Al-Nasr a Dubai

Ramón Díaz sta per tornare in trincea in Medio Oriente. Dopo la sua esperienza al Libertad di Asuncion in Paraguay, in cui non è riuscito a fare buoni risultati, l'ex River è vicinissimo alla panchina di una squadra degli Emirati, in quella che sarebbe la sua prima esperienza in quel Paese. Il club che lo vuole fortemente è Al-Nasr, da non confondere con il club saudita, l'Al Nassr in cui gioca l'altro ex River Pity Martínez. Altri argentini hanno giocato nell'Al-Nasr di Dubai: Andrés Guglielminpietro e Mauro Zárate, per esempio. Díaz ha una proposta per dirigere la squadra per sei mesi. Lui, insieme al figlio Emiliano e al suo entourage, la stanno valutando seriamente e la trattativa sta facendo progressi. Ramón ha già avuto esperienze in quel settore: ha vinto due titoli con l'Arabia Saudita Al-Hilal (Saudi Professional League e King's Cup of Champions) e ha anche allenato l'Al-Ittihad.